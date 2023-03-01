لن ألعب سوى للروسونيري.. مُربية أطفال وراء تعلّق مبابي بميلان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كرر النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، تصريحاته بالتأكيد على إن ناديه المفضل هو إيه سي ميلان الإيطالي، منذ نعومة أظافره، وذلك على هامش حفل "ذا بيست" أول أمس الإثنين، حينما قال: "إذا انتقلت للدوري الإيطالي، سأختار ميلان فقط للعب بين صفوفه".

وكشف مبابي في وقت سابق عن سبب تعلقه بنادي ميلان دون عن باقي الأندية الأخرى، حيث قال في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما كنت طفلاً، كان لدي مُربية إيطالية وقضيت الكثير من الوقت مع عائلتها".

وتابع: "كانوا جميعاً يشجعون إيه سي ميلان، لذلك شجعت أيضاً الروسونيري، وبدأت في مشاهدة ومتابعة مبارياته".

يذكر أن مبابى جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي حتى عام 2025، لكن عقده يحتوي على بند يمنحه الحق في الرحيل بعد موسم 2024، وهو ما جعل التكهنات تتزايد حول احتمالية إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد هذه المرة، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الميرنغي الصيف الماضي، قبل أن يُفجر مفاجأة بتجديد عقده مع البي سي جي.

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