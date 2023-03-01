6 مليارات جنيه إسترليني تؤجل عملية بيع مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن عملية بيع نادي مانشستر يونايتد، أصبحت مهددة بالتأجيل حتى نهاية الموسم بدلاً من الفترة الحالية، وذلك بسبب الطلبات المالية لعائلة غليزر المالكة للنادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فمن المحتمل أن يتم حسم البيع، بسبب تمسك عائلة غليزر بالحصول على مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة إنه من المحتمل أن يتم رفض العرضين المقدمين لشراء النادي من جانب أحد رجال الأعمال العرب، والسير جيم راتكليف أغنى رجل في المملكة المتحدة، خاصة أن إنهما لم يقدما أكثر من 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وتابعت: "الأشقاء الستة في الأسرة كل منهم له نوايا خاصة، سواء بالحصول على أموال، أو الاحتفاظ بحصة أقل قد تؤخر المحادثات، ولكن هناك اتفاق على متابعة البيع بشكل عام".

تأتي الطلبات المالية لعائلة غليزر رغم التقييمات المالية والاقتصادية لنادي مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، حيث أكدت مجلة "FinancialTimes"، أن سعر النادي الحالي لا يتجاوز 1.32 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من ربع المبلغ الذي طلبته العائلة المالكة.

وكانت عائلة غليزر عرضت مانشستر يونايتد للبيع نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تسمع مجموعة رين التي تشرف على عملية البيع، جميع الأطراف المهتمة بشراء النادي، خلال الأسبوع المقبل.

وكان مانشستر يونايتد عاد مؤخراً إلى منصات التتويج بعد غيب 6 سنوات، بعدما حقق لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على حساب نيوكاسل يونايتد، قبل أيام قليلة.

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