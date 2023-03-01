وفاة جاست فونتين.. أكثر من سجل في نسخة واحدة بالمونديال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تُوفي جاست فونتين أسطورة كرة القدم الفرنسية، عن عمر يُناهز 89 عامًا.

ويُعد جاست فونتين من أساطير كرة القدم الفرنسية والعالمية، إذ أنه صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المُسجلة باسم لاعب واحد في بطولة كأس العالم، على مر التاريخ.

وُلد جاست فونتين في المغرب عام 1933، وبدأ مسيرته الكروية هناك بين عامي 1950 و1953، وسجل فونتين مع منتخب فرنسا 13 هدفاً في بطولة كأس العالم 1958، ولم يقترب أي لاعب لاحقاً من هذا الرقم خلال نسخة واحدة، رغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة على مر التاريخ.

وانتقل جاست فونتين إلى نيس الفرنسي عام 1953، وتوج معه ببطولة الدوري الفرنسي مرة واحدة، ثم انتقل إلى ستاد ريمس، وتُوج معه باللقب 3 مرات، وقاده للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1959/1958 لكنه خسر أمام ريال مدريد.

وتولى فونتين تدريب باريس سان جيرمان بين عامي 1973 و1976، وكُرم جاست بمنحه جائزة الحذاء الذهبي عام 2014، تقديراً لمسيرته ورقمه القياسي كأكثر من سجل أهدافاً في نسخة واحدة بتاريخ بطولات كأس العالم.

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