شاهد .. هدف من منتصف الملعب من كريستيانو يثير الجدل

أثار هدف من منتصف الملعب سجله كريستيانو بيراغي لاعب فريق فيورنتينا، الجدل أثناء لقاء مضيفه هيلاس فيرونا التي جمعتهما مساء الاثنين، والتي انتهت لصالح فيورنتينا 3-0 في الجولة الـ24 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسدد المدافع كريستيانو بيراغي كرة من ركلة حرة نفذها بطريقة سريعة من خلف خط منتصف الملعب، استقرت داخل شباك فريق هيلاس فيرونا.

وأشعل هدف منتصف الملعب موجة من الغضب بين لاعبي وموظفي هيلاس فيرونا، حيث كان رولاندو ماندراجورا لا يزال على الأرض، عندما تم تنفيذ الركلة الحرة بسرعة أثناء توقف اللعب.

وتصاعد التوتر أكثر بعد إطلاق صافرة النهاية، حيث اضطر الحكم لمنع بعض لاعبي هيلاس فيرونا من الذهاب إلى بيراغي، في محاولة منهم للاعتداء على اللاعب الإيطالي واتهامه بعدم التحلي بالروح الرياضية.

ورفع نادي فيورنتينا رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

بينما بقي فريق هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة، ويواجه شبح الهبوط إلى دوري المظاليم.

