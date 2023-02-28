كلوب يطالب ليفربول برفع مستواه في أسبوع حاسم

المصدر: أ ف ب

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طالب المدرب الألماني يورغن كلوب فريقه ليفربول الانجليزي الثلاثاء برفع مستواه في أسبوع حاسم في صراعه لبلوغ أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويواجه "الريدز" في عقر داره "انفيلد" ولفرهامبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة الأربعاء بعد التعادل السلبي المخيب للآمال أمام كريستال بالاس الأسبوع الماضي.

بدا أن الفوزين على إيفرتون ونيوكاسل بالنتيجة ذاتها 2-صفر، أعادا الثقة إلى لاعبي المدرب كلوب، إلا أن السقوط التاريخي أمام ريال مدريد الإسباني 2-5 في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم شكّل ضربة معنوية كبيرة للنادي.

عكست الخسارة أمام ولفرهامبتون صفر-3 في المرحلة 22 المعاناة التي يمر بها ليفربول بعد الوعود برباعية الموسم الماضي انتهت بالفوز بكأس رابطة الأندية والكأس المحلية.

يحتل ليفربول الذي يملك مباراتين مؤجلتين المركز السابع في البريميرليغ برصيد 36 نقطة، متأخراً بفارق 9 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، في حين يتطلع كلوب إلى قلب المعادلة لصالحه في آخر 15 مباراة.

قال مدرب بوروسيا دورتموند الالماني السابق "إنها 45 نقطة. ستكون لحظة جيدة حقا (أن نحقق سلسلة انتصارات). نعم، يمكنك أن نتخيل، هذا بالضبط ما نريد القيام به".

وتابع "هو أسبوع مهم للغاية. لا يمكننا تجاهل ذلك. لدينا مباراتان على أرضنا. أود أن أمنح الموسم دفعة صغيرة في هذا الأسبوع".

وأردف "لقد حصلنا على سبع نقاط من هذه المباريات الثلاث. آخر مباراة تعادلنا فيها وأعلم أنني قلت إنها نفس المباراة التي لعبناها من قبل ولكن دون تسجيل أي هدف..."، مشدداً "علينا أن نفرض الأمر أيضاً ولكن علينا اللعب والاستمتاع بما نقوم به. هذا مهم حقاً".

وعلى الرغم من مشاكل ليفربول هذا الموسم، إلا أن هناك أوجه تشابه مع موسم 2020-2021 عندما فاز بثماني مباريات وتعادل في إثنتين من آخر 10 مباريات ليضمن التأهل إلى دوري الأبطال.

قال كلوب "لدينا الكثير من القصص لنرويها إلى أين سارت الأمور بشكل جيد في السنوات القليلة الماضية، مع فترات انتصارات طويلة وعدم هزيمة على أرضنا وما إلى ذلك".

واضاف "لا يجوز للتاريخ أن يعيقنا ولكن لا يمكننا الاعتماد باستمرار على حقيقة أننا حققنا ذلك من قبل حتى نتمكن من فعل ذلك مرة أخرى... نحن مستعدون وإذا كان هناك ناد يمكنه القيام بذلك، أعتقد حقاً أنه نحن".

وتلقى كلوب جرعة ثقة إضافية مع عودة المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس الغائب أمام بالاس بسبب إصابة في كتفه، إلى التمارين الاثنين ومن المقرر أن يشارك الأربعاء. كما عاد قلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي إلى التشكيلة بعد شهر من غيابه بسبب إصابة في أوتار الركبة.



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