كريستيانو رونالدو يفاجئ الجميع بسبب التصويت لجوائز «ذا بيست»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحيفة، عن مفاجأة بخصوص تصويت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمرشحين على جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم عام 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختار في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ويشارك في التصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ويحق لرونالدو المشاركة كونه قائد منتخب بلاده البرتغال.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن رونالدو امتنع عن التصويت من الأساس لأول مرة منذ 6 سنوات، مضيفة أن "الدون" لم يتحمل المسؤولية هذه المرة.

وجاء تصويت منتخب البرتغال عن طريق بيبى لاعب ريال مدريد السابق وبورتو الحالى، الذي اختار كيليان مبابى في المركز الأول، ثم لوكا مودريتش ثانياً، وبعده كريم بنزيما.

وغاب كريستيانو رونالدو عن أفضل تشكيل في العالم، للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد تواجده 15 مرة متتالية، ورجحت الصحيفة أن عدم تحديد موقف رونالدو من الاستمرار في اللعب دولياً من عدمه جعل قائد البرتغال ولاعب النصر السعودي الحالي يرفض التصويت، مشيرة إلى أن رونالدو يفضل دائماً الابتعاد عن المشاركة في الجوائز التي لا يكون طرفاً فيها.

وكشفت الصحيفة عن مفاجأة أخرى، حيث أكدت أن مدرب البرتغال الجديد روبرتو مارتينيز منح صوته لميسي الغريم الأزلي لرونالدو، ثم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، ومبابي نجم باريس سان جيرمان، فيما صوت ميسي لزميليه في باريس نيمار دا سيلفا ومبابي، ثم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

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