مبابي: فريق واحد سألعب له في إيطاليا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، عن النادي الذي سيلعب له حال انتقاله إلى إيطاليا.

وأكد مبابي إنه حال انتقاله للاحتراف بالدوري الإيطالي، سيختار الانضمام إلى صفوف إيه سي ميلان.

وقال مبابي في تصريحات على هامش حضوره حفل جائزة الأفضل "ذا بيست" أمس الإثنين: "إذا انتقلت للدوري الإيطالي، سأختار إيه سي ميلان فقط للعب بين صفوفه".

وكان مبابي قدم التهنئة لزميله في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بعدما حصد الأخير جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وأشار مبابي إلى أنه سعيد لحصد ميسي هذه الجائزة، مؤكداً إنه يستحقها.

يذكر أن مبابي أعلن من قبل في أكثر من مناسبة، أن ميلان هو ناديه المفضل منذ الطفولة.

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