عاد لمنصبه 40 دقيقة.. رئيس الاتحاد الفرنسي يستقيل من منصبه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تقدم نويل لوغريت باستقالته من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعدما عاد لمنصبه لمدة 40 دقيقة فقط، وحضر الاجتماع الغير عادي للمكتب التنفيذي للاتحاد، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعدما تم إبعاد لوغريت عن منصبه كرئيس للاتحاد 11 يناير الماضي، بالتزامن مع فتح تحقيق ضده عقب تصريحاته المسيئة في حق زين الدين زيدان أسطورة فرنسا السابق.

وشغل لوغريت (81 عامًا) منصب نائب رئيس الاتحاد الفرنسي بين عامي 2005 و2011، وسبق له تولي رئاسة رابطة الدوري الفرنسي بين عامي 1991 و2000.

وخلال ولايته كرئيس للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فاز منتخب فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، عام 2018.

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