القصة بدأت من «الإنستجرام».. التفاصيل الكاملة لقضية اتهام حكيمي بالاغتصاب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يواجه الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، أزمة تهدد مستقبله، وذلك بعدما أكدت تقارير صحفية أنه متهم في قضية اغتصاب.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تقدمت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا ببلاغ إلى الشرطة، تتهم فيه حكيمي بالاعتداء عليها.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته "لو باريزيان"، تعرف حكيمي على الشابة عبر تطبيق "إنستجرام" 16 يناير الماضي، ويوم 25 فبراير الجاري، ذهبت إلى منزله ليلاً، على متن سيارة خاصة طلبها اللاعب، وخرجت الأمور عن السيطرة في منزل حكيمي حسب أقوال الفتاة، إذ تزعم أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل.

وأكدت الصحيفة أن مكتب المُدعي العام تولى ملف القضية، ويعمل المحققون على الملف، الذي تم تجميعه على أساس أقوال المدعية.

يذكر أن حكيمي غاب عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا أول أمس الأحد بسبب إصابة عضلية، ويستعد البي سي جي لمواجهة نانت السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

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