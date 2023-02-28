غوارديولا عن حصد لقب الدوري الإنجليزي: الخبرة وحدها لا تكفي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن الخبرة وحدها لا تضمن النجاح في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مشدداً على أهمية الاجتهاد، دون النظر إلى عامل الخبرة فقط.

وقال غوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للسيتي: "الخبرة تلعب دوراً ولكن كل موسم مختلف عن الآخر، دائماً أتحدث مع اللاعبين عن مواجهة ميلان وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ سنوات، وكيف نجح ليفربول في العودة بصورة رائعة مع رافاييل بينيتيز".

وأضاف: "ميلان تقدم بثلاثية في الشوط الأول وكان يملك تشكيلاً يضم مجموعة من اللاعبين ذو خبرات كبيرة، مالديني وكافو وجاتوزنو، وكان كارلو أنشيلوتي المدرب، ومع ذلك خسروا".

وأتم: "من خبرتي أعتقد أنك عندما تعتقد بأن كل شيء تحت السيطرة، ستجد شيئاً جديداً قد يحدث".

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، وذلك عقب الفوز على بورنموث بأربعة أهداف مقابل، السبت الماضي، ويسعى السيتيسينز للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي والتتويج به للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجح الموسم الماضي في خطف اللقب من ليفربول في نهاية مشوار البريميرليغ.

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