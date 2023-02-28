جزء من تاريخنا.. رئيس برشلونة يُعلق على تتويج ميسي بجائزة «ذا بيست»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على تتويج ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، المقدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب لابورتا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك ميسي، إنجاز مستحق لمسيرة أسطورية، سيفخر جمهور برشلونة دائما بأن ميسي جزء من تاريخنا".

وكان ميسي حصد جائزة ذا بيست مرة واحدة في تاريخه عام 2019، وذلك بعد انفصالها عن الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخ التانغو، والأولى في مسيرة ميسي.

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