جائزة «ذا بيست».. ألابا يوضح سبب اختياره لميسي وتجاهل بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف دافيد ألابا لاعب ريال مدريد، سبب تصويته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وعدم منح صوته لزميله بالميرنغي كريم بنزيما، في اختيارات أفضل لاعب في العالم لعام 2022، المقدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان "فيفا" اختار في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وكتب ألابا قائد منتخب النمسا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بخصوص جائزة ذا بيست، يصوت منتخب النمسا على هذه الجائزة كفريق، ولست أنا وحدي، كل فرد في إدارة الفريق قادر على التصويت وهكذا يتم التحديد".

وأضاف: "يعلم الجميع وخاصة كريم بنزيما مدى إعجابي به وبأدائه، ودائماً ما قلت بأنه المهاجم الأفضل في العالم، ومازال كذلك بلا شك".

وقاطع ريال مدريد حفل جائزة الأفضل اعتراضاً على استبعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الميرنغي، من قائمة أفضل مهاجمي العالم التي ضمت 7 أسماء هي كريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، وآرلينغ هالاند، ونيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما.

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