جائزة «ذا بيست».. لاعب ريال مدريد يصوت لميسي ويتجاهل بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبيرة بشأن اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2022، المقدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان "فيفا" اختار في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد، شارك في التصويت بجائزة الأفضل بحكم أنه قائد منتخب النمسا، مشيرة إلى أنه وضع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في الترتيب الأول، قبل زميله بالميرنغي كريم بنزيما.

وكان كريم بنزيما سخر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، من منح ميسي جائزة الأفضل في عام 2022، بعدما نشر فيديو لشخص يقول "أنتم كاذبون"، وعلق اللاعب الفرنسي: "تصبحون على خير".

وقاطع ريال مدريد حفل جائزة الأفضل اعتراضاً على استبعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الميرنغي، من قائمة أفضل مهاجمي العالم التي ضمت 7 أسماء هي كريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، وآرلينغ هالاند، ونيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما.

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