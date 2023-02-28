ميسي أفضل لاعب في العالم

المصدر: وكالات

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حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب كرة قدم في العالم 2022 الاثنين.

وتفوق ميسي المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده في نهاية العام الماضي على الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان والفرنسي الآخر كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.

وسجل ميسي (35 عاما) سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب لأول مرة منذ 1986.

وظهر مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم وبنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 لأول مرة بين القائمة المختصرة النهائية.

وصبت الترشيحات في صالح ميسي الذي سبق أن نال لقب "الأفضل" عام 2019 في هذه الجائزة التي عاد فيفا ليمنحها عام 2016 بعد الانفصال عن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

وسبق لميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات في إنجاز قياسي، أن تواجد على منصة تتويج حفل فيفا في العامين الماضيين لكنه اكتفى بمشاهدة البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينال اللقب في المناسبتين، فيما اكتفى الأرجنتيني بالمركز الثالث عام 2020 خلف غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والوصافة عام 2021 أمام المصري محمد صلاح.

لكن تتويج نجم برشلونة الإسباني السابق باللقب العالمي، عزز من حظوظه ليكون الأفضل لعام 2022 في هذا السباق الذي حددت بطله أصوات مدربي وقادة كافة المنتخبات الوطنية وصحافي من كل بلد، إضافة الى الجماهير.

وعلى غرار ميسي، قدم مبابي نهائيات عالمية رائعة أنهاها في صدارة الهدافين بثمانية أهداف مباشرة أمام زميله الأرجنتيني، بينها ثلاثية في النهائي جعلته ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في مباراة اللقب بعد الإنجليزي جيف هيرست عام 1966.

لكن ركلات الترجيح خذلته في النهاية وحرمت اللاعب الذي احتفل بعيد ميلاده الـ24 عاماً بعد يومين من النهائي، من أن يسير على خطى أسطورة البرازيل الراحل بيليه الذي توج بطلاً عامي 1958 و1962 عندما كان في سن الـ17 و21 رغم أنه أنهى النسخة التالية مصاباً.

وكان الفرنسي الآخر كريم بنزيمة الطرف الثالث في الصراع على اللقب بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة الأولى وبلقب مسابقة دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته العام الماضي.

لكن حظوظ نجم ريال مدريد الإسباني تضاءلت بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في المونديال القطري، ما جعل ألاهداف الـ44 التي سجلها في 46 مع النادي الملكي الموسم الماضي غير كافية لابن الـ35 عاماً لمزاحمة ميسي على الجائزة المرموقة.

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