الأرجنتيني مارتينيز يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

المصدر: د ب ا

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توج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب كأس العالم 2022 بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتسلم مارتينيز الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز مارتينيز الجائزة متفوقا على البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى أشبيلية الإسباني ، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وكان مارتينيز /30 عاما/ توج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022 بعدما ساهم بشكل هائل في فوز التانجو باللقب العالمي.

وكان هذا المستوى، الذي ظهر به مارتينيز في المونديال، امتدادا لتألقه مع الفريق على مدار فترة طويلة؛ حيث ساهم في مسيرة ناجحة للتانجو فلم يخسر مع الفريق سوى مباراة واحدة على مدار 26 مباراة خاضها مع الفريق، وجاءت هذه الهزيمة أمام المنتخب السعودي 1 / 2 في بداية مسيرة الفريق بالمونديال القطري.

وعزز مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي سمعته بشأن الإجادة في التصدي لركلات الجزاء خلال مسيرته مع الفريق الأرجنتيني بالمونديال؛ حيث أجاد هذا الدور خلال مباراتي الفريق أمام المنتخبين الهولندي بدور الثمانية والفرنسي بالنهائي.

وخلال المباراة النهائية، قدم مارتينز واحدة من أبرز التصديات وأهمها في تاريخ اللعبة عندما تصدى لتسديدة خطيرة للغاية وماكرة من المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني عندما كانت نتيجة المباراة هي التعادل 3 / 3 ليحرم المنتخب الفرنسي من انتزاع الفوز ويدفع باللقاء إلى ركلات الترجيح التي توجت التانجو بلقبه العالمي الثالث.

وعلى مدار الـ18 شهرا الماضية، فرض مارتينيز نفسه ضمن أفضل حراس المرمى بالدوري الإنجليزي.



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