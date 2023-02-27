سكالوني يمدد عقده مع المنتخب الأرجنتيني حتى 2026

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الإثنين عن تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ليونيل سكالوني حتى 2026، في خطوة متوقعة بالنسبة للرجل الذي كان خلف تتويج بلاده بلقبها العالمي الأول منذ 1986.

وقال الاتحاد في بيان "هذا الإثنين، في باريس"، حيث يتواجدان من أجل حفل جوائز الاتحاد الدولي "فيفا، التقى رئيس الاتحاد "كلاوديو تابيا وليونيل سكالوني لوضع اللمسات الأخيرة على تمديد عقده كمدرب للمنتخب حتى عام 2026".

وكانت مسألة التمديد لسكالوني محسومة الى حد كبير منذ ديسمبر بعد قيادة المنتخب الوطني للفوز بلقب مونديال قطر 2022 على حساب فرنسا، وذلك وفق ما أفاد حينها رئيس الاتحاد المحلي للعبة تابيا.

ويتولى سكالوني (44 عاماً) تدريب المنتخب الأمريكي الجنوبي منذ عام 2018، وقاده الى لقب كوبا أمريكا عام 2021، مانحاً بلاده لقبها الأول على الإطلاق منذ عام 1993.

ثم أحرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والاولى منذ العام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

وخالف سكالوني التوقعات ورد على من انتقد تعيينه خلفاً لخورخي سامباولي بعد الخروج من ثمن نهائي مونديا روسيا 2018.



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