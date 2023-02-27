متساويًا مع كافاني.. مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي، الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، على مر التاريخ، بالتساوي مع الأوروغواياني إدينسون كافاني.

وسجل مبابي هدفه رقم 200 مع باريس سان جيرمان، بإحرازه ثنائية في شباك مارسيليا، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وانتهى اللقاء لصالح رفاق مبابي بثلاثية نظيفة.

واقتنص كافاني لقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان عام 2017، بعدما تجاوز حاجز الـ 156 هدفاً للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ثم توقف عند الرقم 200 الذي يشاركه فيه حالياً مبابي.

وبشكل مؤكد سينجح مبابي في تخطي كافاني والانفراد بالرقم القياسي مع البي سي جي، خاصة أن عقده مع باريس سان جيرمان مازال به موسمين.

وانتقل مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017، مقابل 180 مليون يورو، قادماً من موناكو.

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