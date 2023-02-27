بسبب دوري الأبطال.. وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح، حقيقة رحيله عن ناديه ليفربول، حال عدم تأهل الريدز للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت إحدى الحسابات المهتمة بأخبار ليفربول على موقع "تويتر"، أكدت أن صلاح يجهز للرحيل عن ليفربول، حال عدم تأهل الريدز للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، التي تعتبر محل شك حتى الآن نتيجة تراجع ترتيب ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كلام فارغ، لم يتم مناقشة أمر الرحيل عن ليفربول أو التفكير فيه بأي شكل من الأشكال".

وأتم: "لم يخطر ببالنا مناقشة موقفنا حال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

يذكر أن ليفربول يحتل حالياً المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز 10 وتعادل 6 وخسر 7.

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