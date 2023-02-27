الإصابة تبعد ليفاندوفسكي عن الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونشر برشلونة بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "يعاني ليفاندوفسكي من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وعودته تعتمد على تعافيه".

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير، فإن ليفاندوفسكي لن يشارك في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر له الخميس المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشار البرنامج، إلى أن مدة غياب ليفاندوفسكي، تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً.

وكان ليفاندوفسكي شارك في خسارة برشلونة أمام ألميريا بنتيجة 0/1، أمس الأحد، بالجولة 23 من الليغا، ليتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 59 نقطة لكنه مازال في صدارة جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

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