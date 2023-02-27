ريال مدريد يقاطع حفل «ذا بيست» بسبب فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذ نادي ريال مدريد قرارًا بمقاطعة حفل "ذا بيست"، الذي يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالعاصمة الفرنسية باريس، بسبب لاعب الميرنغي فينيسيوس جونيور.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تسيطر حالة من الغضب على مسؤولي ريال مدريد، بسبب عدم وضع فينيسيوس جونيور ضمن قائمة أفضل 7 مهاجمين في العالم، رغم تألق اللاعب البرازيلي مع الريال، ودوره الحاسم في فوز الميرنغي بلقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن عن 26 مرشحاً لدخول التشكيلة المثالية لعام 2022 وضمت في الهجوم، كريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي وآرلينغ هالاند، ونيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، بينما غاب فينيسيوس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد قرروا مقاطعة حفل الأفضل هذا العام ولم يضعوا السفر إلى باريس على جدول أعمال النادي، مما سيترتب عليه عدم حضور كريم بنزيما وتيبو كورتوا وكارلو أنشيلوتي، رغم منافسة الثلاثي على الجوائز الفردية، بسبب قرار المقاطعة.

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