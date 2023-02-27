إلقاء الدمى ولحظة صمت.. لقطات مؤثرة من عودة الدوري التركي (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت عودة الدوري التركي للحياة من جديد لقطات إنسانية رائعة، من جانب الجماهير واللاعبين تجاه ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا خلال الأيام الماضية.

وكان الدوري التركي توقف لفترة بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، بداية شهر فبراير الجاري، إلا أن الحياة عادت من جديد بعدما قرر الاتحاد التركي لكرة القدم استئناف المسابقة، وانطلقت الجولة 23 من المسابقة يوم السبت الماضي، وأقيمت مباراة بشكتاش ضد أنطاليا سبور المؤجلة من الجولة 14 مساء أمس الأحد.

وقبل بداية المباراة، دخل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب رافعين لافتات لدعم الأسر المتضررة من الزلزال، ثم وقف الجميع في الملعب دقيقة حداد على أرواح الضحايا.

وتوقفت المباراة بعد انطلاقها بدقائق معدودة تحديداً في الدقيقة 4:17، وهي الساعة التي ضرب فيها الزلزال تركيا، وقامت الجماهير بإلقاء عدد كبير من الدمى على أرض الملعب، بهدف توزيعها على الأطفال النازحين.

وكان العديد من لاعبي الدوري التركي أودى الزلزال بحياتهم، جاء على رأسهم النجم الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور.

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