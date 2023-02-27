الهدف رقم 700 مع الأندية.. ميسي يستمر في كتابة التاريخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى الهدف رقم 700 خلال مسيرته الكروية مع الأندية.

وجاء الهدف في المباراة التي جمعت باريس سان جيرمان بمارسيليا، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي، والتي انتهت لصالح رفاق ميسي بثلاثية نظيفة.

ووقع ميسي على الهدف الثاني لباريس في شباك مارسيليا، من متابعة للتمريرة الرائعة التي قدمها له النجم كيليان مبابي، ليرفع "ليو" رصيد أهدافه إلى 700 هدف في مسيرته مع الأندية.

وجاءت الأهداف الـ 700 لميسي، 28 منها مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الذي انضم له الموسم الماضي، أما باقي الأهداف (672) جاءت خلال فترة لعبه مع فريقه السابق برشلونة.

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