موعد نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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اقترب إسدال الستار على البطولة الأطول على الإطلاق في تاريخ القارة الصفراء، بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد أن تحدد طرفي النهائي، وهما الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني.

وحسم أوراوا تأهله إلى النهائي منذ أغسطس 2022 عندما لُعبت مباريات شرق القارة، فيما نجح الهلال في التأهل للنهائي الثالث على التوالي، بعد فوزه أمام الدحيل القطري بسباعية دون مقابل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

سيقام نهائي دوري أبطال آسيا 2022 بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة، وستكون مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا ريدز في السعودية، يوم السبت 29 أبريل 2023.

أما مباراة الإياب، فمن المقرر أن تقام يوم السبت 6 مايو 2023 في اليابان لحسم هوية بطل هذه النسخة من دوري الأبطال.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الهلال مع أوراوا بالمباراة النهائية، إذ التقى الفريقان في العقد الماضي مرتين، الأولى كان اللقب من نصيب النادي الياباني، والثانية أنهى خلالها النادي السعودي عقدة البطولة الآسيوية وظفر باللقب من قلب ملعب سايتاما.

وبوصول الهلال إلى نهائي البطولة، ضمن الفريق الياباني التأهل لكأس العالم للأندية حتى لو خسر في النهائي لإقامة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) في السعودية.

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