فيفا يعلن عن الفائزين بجوائز «الأفضل» لعام 2022 غداً

المصدر: وام

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بعد شهرين فقط من تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022، يتطلع الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تتويج جديد ورقم قياسي مميز في مسيرته الكروية من خلال حفل جوائز "الأفضل"، الذي يقام غدا الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غدا جوائز "الأفضل" لعام 2022 خلال حفله السنوي، والذي يقام هذه المرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن بين العديد من الأحداث الكروية المهمة في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2022، ستفرض كل من بطولة كأس العالم 2022 بقطر ودوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2021 / 2022 تأثيرهما على الاختيارات في الجوائز على مستوى الرجال وكذلك كأس أمم أوروبا (يورو 2022) لكرة القدم النسائية بإنجلترا ودوري أبطال أوروبا للموسم الماضي بالنسبة لجوائز السيدات.

وتحظى جائزة أفضل لاعب على القدر الأكبر من الاهتمام في هذا الحفل حيث يتنافس عليها 3 من أبرز نجوم اللعبة في 2022؛ وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسيان كريم بنزيما وكيليان مبابي.

ويسعى ميسي للفوز بالجائزة للمرة السابعة لتعزيز الرقم القياسي، الذي يستحوذ عليه حاليا على صعيد عدد مرات الفوز بالجائزة.

ويعول ميسي على إنجاز الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 لكنه يواجه منافسة قوية من المهاجمين الفرنسيين كيليان مبابي /24 عاما/ زميل ميسي في باريس سان جيرمان الفرنسي والمخضرم كريم بنزيما /35 عاما/ نجم ريال مدريد.

ووصل مبابي بالمنتخب الفرنسي إلى نهائي مونديال 2022، وتوج عن جدارة بلقب هداف هذه النسخة من البطولة العالمية بعدما أحرز 8 أهداف منها 3 أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية التي خسرها الفريق أمام نظيره الأرجنتيني بعد التعادل 3 / 3 خلال المباراة.

وفي المقابل، قدم بنزيما موسما استثنائيا مع ريال مدريد الإسباني في 2021- 2022 وتوج خلاله بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا إضافة لتتويجه هدافا لكلتا البطولتين.

ويدور صراع كبير أيضا على جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022 بين الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني والإنجليزية بيث ميد نجمة أرسنال والمنتخب الإنجليزي، واللاعبة الأمريكية أليكس مورجان.

في حين انحصر الصراع على الجائزة بين الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني والأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني للمدير الفني للمنتخب الأرجنتيني.

وقاد سكالوني المنتخب الأرجنتيني للقب مونديال 2022، فيما قاد غوارديولا مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي محققا في طريقه العديد من الأرقام المميزة كما قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال، وترك أنشيلوتي بصمة رائعة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، وقاده للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفي جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، يدور الصراع بين البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز المتوج مع منتخب بلاده بلقب المونديال، والمغربي ياسين بونو الذي وصل مع المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال.

وتتنافس آن كاترين بيرجر حارسة مرمى تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الألماني على جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم مع التشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون الفرنسي وماري إيرابس حارسة مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي.

وتتنافس المدربة الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي على جائزة أفضل مدربة كرة نسائية مع السويدية بيا سوندهاج مدربة المنتخب البرازيلي وسوينا بومباستور مدربة ليون الفرنسي.

ويشهد حفل الفيفا أيضا الكشف عن الفائز بجائزة "بوشكاش" لصاحب أفضل هدف في العام إلى جانب التشكيلة المثالية لعام 2022 لكن من اللاعبين واللاعبات، كما يقدم الفيفا خلال الحفل جائزتي اللعب النظيف وأفضل مشجعين.

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