أرسنال يواصل صحوته وسيتي يُبقي الضغط برباعية في بورنموث

المصدر: أ ف ب

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واصل أرسنال المتصدر صحوته وحقق فوزًا صعبًا على مضيفه ليستر سيتي 1-0 بهدف البرازيلي غابريال مارتينيلي، فيما أبقى مانشستر سيتي الضغط بفوزه على مضيفه بورنموث 4-1، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.

وحقق النادي اللندني فوزه الثاني تواليًا في الدوري ليبقى على بُعد نقطتين من سيتي الذي خاض مباراة أكثر.

وعاد أرسنال إلى سكة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوز قاتل على مضيفه أستون فيلا 4- 2 (هدفان في الوقت بدل الضائع)، بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز في الدوري عكّرت سيره بثبات نحو لقبه الأول في البريميرليغ منذ 2004.

وحمل الأوكراني أولكسندر زينتشنكو شارة القيادة بدلاً من النرويجي مارتن أوديغارد كـ"لفتة احترام وحب في الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا"، وفق ما أعلن أرسنال.

قال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بعد الفوز "بالنسبة لمقدار الوقت الذي سيطرنا فيه على الاستحواذ والوقت الذي تواجدنا فيه في الثلث الأخير، كان يجب علينا خلق المزيد من الفرص وإحراز المزيد من الأهداف".

وتابع "عندما لا تفعل ذلك، يجب أن تكون استثنائيًا في عملك الدفاعي واستقبلنا تسديدة واحدة. دفاعيًا كنا متميزين".

وسجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف السبق عندما أبعد الحارس داني وورد كرة من ركنية، وصلت إلى السويسري غرانيت تشاكا مررها إلى البلجيكي سددها بينماه رائعة من مشارف المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى، لكن الهدف ألغي عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد أن أمسك بن وايت بذراع وورد وأوقعه أرضًا أثناء إبعاده الكرة (26).

وجاء الهدف الوحيد سريعًا في بداية الشوط الثاني بعد أن افتك الضيوف الكرة من الخصم لتصل على الرواق الأيسر إلى تروسار الذي مررها إلى مارتينلي، سددها من الجهة اليسرى من داخل المنطقة في أسفل الزاوية البعيدة.

سيتي يعود للانتصارات

وعاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوز كاسح على بورنموث بعد أن مُني بتعادل قاتل مع نوتنغهام فوريست الأسبوع الماضي.

بدا أن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا قد قلبوا السباق على اللقب عندما أسقطوا أرسنال في ملعب الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر ليُنزلوه عن الصدارة.

لكن هدف متأخر من نوتنغهام فوريست دفع سيتي بالتنازل عنها.

في بورنموث، تناوب على تسجيل الأهداف الارجنتيني خوليان ألفاريس (15)، النروجي إرلينغ هالاند (29) الذي عزز صدارته لترتيب هدافي الدوري بهدفه الـ27 هذا الموسم، فيل فودن (45) والويلزي كريس ميفام خطأ في مرمى فريقه (51).

وأحرز الكولومبي جيفيرسون ليرما الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (83).

وأراح غوارديولا البعض من أساسييه أمثال صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز والبرتغالي برناردو سيلفا، علمًا أن الفريق ينتقل لمواجهة بريستول سيتي الثلاثاء في الدور الخامس من كأس إنجلترا.

ودخل سيتي اللقاء بعد اكتفائه بالتعادل (1-1) أمام مضيفه لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء.

4 أهداف في 20 دقيقة

واكتسح وست هام ضيفه نوتنغهام فوريست 4-0 مسجلا رباعيته في ثلث ساعة الأخير بثنائية داني إنغز (70 و73) الذي أحرز أول أهدافه مع الفريق بعد وصوله مطلع العام من أستون فيلا، ديكلان رايس (78) وميكايل أنتونيو (85).

وألحق فيلا الخسارة الأولى بايفرتون على أرضه منذ وصول المدرب شون دايش على رأس الجهاز الفني للأخير، بفوزه عليه 2-صفر، سجلهما أولي واتكينز (63 من ركلة جزاء) والأرجنتيني إيميليانو بوينديا (81)، بعد فوز "توفيز" في أول مباراتين على أرضه بإشراف دايش، أولهما على أرسنال.

واستهل المدرب الإسباني خافي غراسيا مشواره مع ليدز يونايتد بفوزه على ضيفه ساوثمبتون المتذيل 1-صفر، بهدف الدومينيكاني جونيور فيربو ليحقق الفريق فوزه الأول في الدوري في العام الجديد.

وعيّن ليدز الثلاثاء غراسيا مدربًا له في سعيه لتفادي الهبوط، خلفًا للأمريكي جيسي مارش، في حين أبقى ساوثمبتون الجمعة على خدمات المدرب الإسباني روبن سيليس حتى نهاية الموسم، وذلك خلفًا للويلزي نايثن جونز بعد أن حقق الإسباني المفاجأة في المرحلة الماضية بفوزه في عقر دار تشيلسي.

ويلعب لاحقًا ليفربول ضد مضيفه كريستال بالاس.

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