دوري أبطال إفريقيا: المريخ يُسقط شباب بلوزداد ويخلط أوراق "المجموعة العربية"

المصدر: أ ف ب

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خلط المريخ السوداني أوراق المجموعة الرابعة "العربية" في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1-صفر الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وعلى ملعب "شهداء بنينا" في مدينة بنغازي الليبية، سجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي باولو سيرجيو من ركلة جزاء (31)، ليرفع الفريق السوداني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني موقتاً، بانتظار مواجهة الترجي التونسي (6 نقاط) وضيفه الزمالك المصري (نقطة) غداً السبت، فيما تراجع بلوزداد إلى المركز الثالث (3 نقاط).

وهذا الفوز هو الأول للمريخ في المسابقة القارية منذ يونيو 2017 بإجمالي 14 مباراة، عندما تغلب على فيروفياريو الموزمبيقي.

وقدم فريق المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، عرضاً قوياً في الشوط الأول، مستغلاً تألق مواطنيه سيرجيو وماتيوزينيو الذي سدد كرة قوية من ركلة حرة أبعدها الحارس الجزائري أليكس قندوز (2).

وحاول الفريق الضيف استيعاب حماسة السودانيين، ومحاولة الرد عبر السيطرة على وسط الملعب، وطالب الفريق الجزائري بركلة جزاء عندما انفرد الكاميروني ليونيل وامبا بالحارس السوداني محمد مصطفى، لكن الكرة ارتطمت بذراع أحد المدافعين في طريقها للخارج (14).

وسدد ظهير المريخ البرازيلي أليكس سيلفا كرة قوية مرت إلى جانب القائم (21)، رد عليه النيجيري أنايو إيوالا بتسديدة غريبة فوق المرمى السوداني، بينما كان في موقف مؤات للتسجيل (27).

واحتسب الحكم المالي بوبو تراوري ركلة جزاء لأصحاب الضيافة إثر خطأ من الحارس الجزائري على سيرجيو الذي انبرى للركلة بنفسه وسجلها (31).

وتشنجت أجواء المباراة حيث حصلت مشادة بين اللاعبين، وسط اعتراض عارم لمدرب بلوزداد التونسي نبيل الكوكي.

وسعى الفريق الجزائري في الشوط الثاني إلى تجنب الخسارة الثانية توالياً بعد الأولى على أرضه أمام الترجي، وسيطر نسبياً على المجريات مع اعتماد المريخ على المرتدات التي كادت أن تضاعف التفوق في أكثر من مناسبة عبر سيرجيو وأليكس.

وهز الفريق الجزائري الشباك السودانية عبر المهاجم إيوالا، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي وجود خطأ (85).

وتصدى الحارس قندوز لركلة حرة قوية سددها مازن محمدين في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.





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