أنشيلوتي: لسنا سعداء بوضعنا في «الليغا».. وجينات فينيسيوس سر تألقه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه لا يمكن أن يكون سعيداً وفارق النقاط بين الميرنغي وبرشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني 8 نقاط، مشيراً إلى أن جينات فينيسيوس سر تألقه مع ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه مع أتلتيكو مدريد، غداً السبت، بالدوري الإسباني: "نشعر أننا بخير، غداً سيكون يوماً مميزاً، أتلتيكو فريق كبير سيقاتل ويحاول تحقيق الفوز مثلنا تمامًا".

وأضاف: الكل يعرف أهمية دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا، هذا لا يعني أننا لن نكافح من أجل كل شيء، بما في ذلك الدوري الإسباني، سنبذل كل طاقة لدينا في كافة البطولات، كنت أتمنى أن أتقدم عن برشلونة في الترتيب، لكننا نقوم بعمل جيد الآن بعد البداية المتذبذبة، لسنا سعداء بالوضع الحالي، لا يمكنك أن تكون سعيداً وأنت أقل من برشلونة بـ 8 نقاط".

وعن فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد، قال الإيطالي المخضرم: "لديه جينات مذهلة بفضل والديه ومن ثم احترافيته، لأنه يعتني بنفسه جيداً، إنه شاب يركز بشدة على عمله، كل يوم بعد التدريبات يخصص 10 أو 15 دقيقة للتسديد على المرمى".

وعن إعلان سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق اعتزاله الدولي، قال كارلو: "إذا كان اللاعب يريد الاستمرار لا يهم العُمر، عليك فقط تقييم نفسك يومياً وبحسب قدرتك تتخذ القرار".

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