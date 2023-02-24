كلوب: البداية أمام ريال مدريد أسعدتني.. ومواجهات الدوري بوابتنا الأوروبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن بداية مباراة الريدز أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، أسعدته كثيراً خاصة أن ليفربول قدم أداء جيداً في أول 20 دقيقة، وهو ما لم يراه منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن مواجهات الفريق المقبلة بالدوري الإنجليزي، تعتبر بمثابة التصفيات للتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري الأبطال.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة ثقيلة (2/5)، خلال المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فرط الريدز في تقدمه بهدفين دون رد وخسر بخماسية.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي: "بالطبع استقبال 5 أهداف في أنفيلد بدوري الأبطال أمر غير مقبول، وعلينا العمل، يُمكنك أن تخسر من ريال مدريد ولكن ليس بفارق كبير، سببنا لهم مشاكل في أول 20 دقيقة، وهذه هي النقطة المضيئة، لم أر ذلك منذ فترة طويلة، لذلك كنت سعيداً".

وتابع: "جميع مبارياتنا في الدوري الإنجليزي بداية من الآن، هي تصفيات للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، هدفنا في الوقت الحالي كرة القدم الأوروبية، نحن بحاجة إلى نقاط للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، ولابد من تحقيق هذا الهدف".

وعن إمكانية إتمام تعاقدات في الصيف، قال كلوب: "هذا واضح للجميع، سنفعل ذلك في الصيف بالفعل".

وبخصوص اللاعبين المصابين، قال مدرب ليفربول: "عندما يعود اللاعبين من الإصابة لا يكونون في أفضل حالة، يجب أن نجري تغييرات وسنفعل ذلك، وبالنسبة لإبراهيما كوناتي فهو قريب جداً من العودة، لكنه تدرب مرتين فقط حتى الآن بعد فترة إصابة طويلة".

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