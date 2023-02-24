أندرلخت يواجه فياريال.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عن بعض المواجهات القوية، أبرزها أندرلخت البلجيكي ضد فياريال الإسباني، ولاتسيو الإيطالي ضد إي زد آلكمار الهولندي.

ويلتقي بازل السويسري مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، فيما يواجه نيس الفرنسي نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

لارناكا القبرصي ضد وست هام الإنجليزي

فيورنتينا الإيطالي ضد سيفاسبور التركي

لاتسيو الإيطالي ضد إي زد آلكمار الهولندي

ليخ بوزنان البولندي ضد ديورغردن السويدي

بازل السويسري ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

شيريف تيراسبول المولدوفي ضد نيس الفرنسي

أندرلخت البلجيكي ضد فياريال الإسباني

جينت البلجيكي ضد إسطنبول باشاكشيهير التركي

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