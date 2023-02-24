مواجهة إسبانية جديدة لليونايتد.. نتائج قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي النسخة الحالية 2023/2022، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات قوية، أبرزها مواجهة يوفنتوس الإيطالي ضد فريبورغ الألماني، ومواجهة إشبيلية الإسباني وفنربخشة التركي، وكذلك أرسنال الإنجليزي ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة إسبانية جديدة، بعدما تخطى عقبة برشلونة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة ريال بيتيس الإسباني.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

يونيون سانت جيلواز البلجيكي × يونيون برلين الألماني

إشبيلية الإسباني × فنربخشة التركي

يوفنتوس الإيطالي × فريبورغ الألماني

باير ليفركوزن الألماني × فرنسفاروش المجري

سبورتينغ لشبونة البرتغالي × أرسنال الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي × ريال بيتيس الإسباني

روما الإيطالي × ريال سوسيداد الإسباني

شاختار الأوكراني × فاينورد الهولندي

يذكر أن برشلونة ودع بطولة الدوري الأوروبي، أمس الخميس، على يد مانشستر يونايتد، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في إياب الدور الإقصائي الأول (32)، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2.

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