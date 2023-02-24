بعد توديع الدوري الأوروبي.. رقم قياسي سلبي لتشافي مع برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب خروج برشلونة من بطولة الدوري الأوروبي، في رقم سلبي لمدربه تشافي هيرنانديز.

وخسر برشلونة أمام مانشستر يونايتد في إياب الدور الإقصائي الأول، بهدفين مقابل هدف، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2.

وكان برشلونة تحول للمشاركة في الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أوروبا، خلف بايرن ميونخ وانتر ميلان.

وأصبح تشافي أول مدرب في تاريخ كرة القدم يودع بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في نفس الموسم، لعامين متتالين.

وفي الموسم الماضي ودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ وبنفيكا، وتحول للدوري الأوروبي، وتم إقصائه على يد إينتراخت فرانكفورت الألماني، من دور ربع النهائي.

وقاد تشافي هيرنانديز، برشلونة في 16 مباراة أوروبية، فاز 4، وتعادل 6، وهُزم مثلها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز