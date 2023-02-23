ليس مطالب بلمس الكرة 70 مرة.. محرز يتصدى لحملة الانتقادات ضد هالاند

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دافع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، عن زميله بالسيتيسينز آرلينغ هالاند، بعد الانتقادات الموجهة له مؤخراً.

وكان مانشستر سيتي تعادل مع لايبزيغ بهدفه لمثله في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وطالت الانتقادات هالاند بسبب طريقة لعبه، وتراجع معدله التهديفي نسبياً.

وقال محرز في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "غوارديولا يكلف هالاند بأدوار معينة، يريده أن يكون منغمساً أكثر في عمق الهجوم".

وأضاف: "هالاند مهاجم قوي وسريع ونعلم إمكانياته جيداً، وليس مطالب بلمس الكرة 70 مرة في كل مباراة".

وعن سبب التعادل مع لايبزيغ، قال محرز: "في الدقائق الأخيرة، كنا متوترين، وغوارديولا طالبنا بالهدوء".

وأتم رياض محرز، قائلاً: "تفوقنا في الشوط الأول، سيطرنا وتقدمنا بهدف، لكن لايبزيغ كان أفضل في الشوط الثاني، ونجح في اقتناص التعادل".

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