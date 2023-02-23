هالاند: فرنسا محظوظة بمبابي.. وتمنيت لو كان نرويجياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إعجابه الشديد بالفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه تمنى لو كان مبابي نرويجياً، للعب سوياً في منتخب واحد.

وقال هالاند في تصريحات لقناة "CANAL+" الفرنسية: "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، وكيليان منهم".

وأضاف: "منتخب فرنسا محظوظ بمبابي، تمنيت لو كان نرويجياً ليلعب معي، لكن الأمر ليس كذلك، إنه لاعب رائع".

وتابع: "كيليان سريع وقوي، إنه متميز في ذلك منذ سنوات، مبابي يعتبر ظاهرة كروية".

ويعتبر هالاند ومبابي من أفضل اللاعبين المتواجدين على الساحة العالمية خلال الوقت الحالي، ويرى الكثير إنهما سيستلمان شارة المنافسة من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السنوات المقبلة، بالنظر للأداء الرائع الذي يقدمه الثنائي.

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