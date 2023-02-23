‎‫ ‬‎الخماسية لا تعني تأهلنا.. فينيسيوس: هدفي صناعة التاريخ مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد البرازيلي ‬‎ فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، أنه يأمل في مواصلة صناعة التاريخ بمشواره الكروي مع الميرنغي وتحقيق المزيد من الألقاب، مشيراً إلى أن فريقه لم يحسم تأهله بعد لدور الثمانية من دوري الأبطال، رغم فوزه في ذهاب دور الـ 16 على ليفربول، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقال فينيسيوس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا لا ألعب بمفردي في ريال مدريد، فزنا على ليفربول بسبب الجماعية".

وأضاف: "كل اللاعبين كانوا جيدين، أنا سعيد جداً بمباراتنا أمام ليفربول، وأريد مواصلة التطور، جئت هنا منذ 5 أعوام، وأريد مواصلة التطور في السنوات المقبلة مع الريال".

وحول ما كان أداؤه أمام ليفربول رداً على المنتقدين، قال فيني: "أنا لا أحاول إسكات أي شخص، فقط أحاول مواصلة التطور وتسجيل الأهداف، طموحاتي وأهدافي كبيرة، أهمها مساعدة زملائي في الفوز بكل مباراة".

وأكمل: "مستمتع بوجودي في ريال مدريد، وأريد أن أبقى هنا، وأواصل كتابة التاريخ، ريال مدريد هو بيتي".

وأتم فينيسيوس تصريحاته، قائلاً: "نحن لم نحسم التأهل بعد في دوري الأبطال، ما زالت كل الاحتمالات واردة، ليفربول منافس كبير ولا نعرف أبداً ما سيحدث".

يذكر أن مباراة العودة بين ريال مدريد وليفربول ستقام يوم 16 مارس المقبل، بمعقل الميرنغي سانتياغو برنابيو، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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