بعد هدفه في لايبزيغ.. أرقام قياسية لمحرز في دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي أكثر من رقم قياسي، بعدما نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة لايبزيغ الألماني بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وسجل محرز الهدف في الدقيقة 27 من متابعة لتمريرة جاك غريليش، بعدما فوتها إيلكاي غوندوغان بشكل رائع، لينفرد بمرمى لايبزيغ ويسكن الكرة الشباك.

وجاء هذا الهدف ليحمل رقم 20 في رصيد أهداف محرز بدوري أبطال أوروبا (4 مع ليستر سيتي و16 مع مانشستر سيتي)، وأصبح محرز خامس لاعب إفريقي يسجل 20 هدفاً على الأقل في دوري الأبطال، بعد محمد صلاح وديديه دروغبا وصامويل إيتو وساديو ماني.

وأصبح رياض محرز أيضاً ثاني لاعب يُسجل 10 أهداف أو أكثر لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا، منذ بداية الموسم الماضي بعد محمد صلاح.

وسجل محرز هدفه السابع مع مانشستر سيتي في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسبقه في الترتيب ثنائي فقط، هو الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والبلجيكي كيفن دي بروين، برصيد 9 أهداف.

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