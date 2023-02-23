لاعب ليفربول السابق ينتقد صلاح ويطالب برحيله عن النادي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الإسباني خوسيه إنريكي لاعب ليفربول السابق، انتقادات حادة للدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف النادي الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها ليفربول على يد ريال مدريد.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة ثقيلة (2/5)، خلال المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فرط الريدز في تقدمه بهدفين دون رد وخسر بخماسية.

وصنع محمد صلاح أول هدف لليفربول أمام ريال مدريد الذي سجله زميله داروين نونيز، ثم أضاف صلاح الهدف الثاني للريدز، مستغلاً خطأ حارس مرمى الميرنغي تيبو كورتوا.

وقال إنريكي في تصريحات لشبكة "talkSPORT" الإنجليزية، عن صلاح: "أصبح لاعباً آخر، جدد عقده مع ليفربول وحصل على واحد من أكبر الرواتب في الدوري الإنجليزي، لكنه أصبح لاعباً آخر بعد ذلك".

وتابع: "على ليفربول التعاقد مع لاعب جديد ليحل محل محمد صلاح".

يذكر أن ليفربول جدد تعاقده مع صلاح الصيف الماضي حتى عام 2025، براتب أسبوعي يتراوح بين 350 إلى 400 ألف جنيه إسترليني، وهو الراتب الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

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