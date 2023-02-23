‎‫ لخلافة لوريس.. توتنهام يسعى لضم ياسين بونو ‬

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن إدارة توتنهام لديها رغبة كبيرة، في ضم الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "Estadio Deportivo" الإسبانية، فإن إدارة توتنهام تبحث عن بديل جيد لأسطورة السبيرز، الفرنسي هوغو لوريس، وترى في بونو البديل المناسب.

وأكدت الصحيفة، أن تدني مستوى لوريس دفع توتنهام للتفكير في ضم ياسين بونو، خاصة أن الحارس الفرنسي كلف توتنهام نقاطاً ثمينة في بطولة الدوري.

وشددت الصحيفة الإسبانية، على أن بونو يميل للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، مؤكدة أن توتنهام هو النادي الأكثر اهتماماً بالتعاقد معه، وناديه إشبيلية على استعداد للتفاوض بشأن رحيله.

وجاء تألق ياسين بونو مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، ليدفع بعض الأندية الأوروبية لمتابعته والاهتمام بالتعاقد معه، في الوقت الذي فضل بونو التريث في حسم مستقبله حتى نهاية الموسم.

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