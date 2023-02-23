بالنظام الجديد.. ريال مدريد أول المشاركين في كأس العالم للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بمشاركة 32 فريقاً.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن مؤخراً إقامة بطولة كأس العالم للأندية بداية من نسخة 2025 بمشاركة 32 فريقاً بينها 12 من أوروبا، دون الإعلان عن طريقة اختيارها.

ووفقاً لصحيفة "تايمز"، سيتم اختيار آخر 4 أبطال لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل إقامة مونديال الأندية 2025، ما يعني أن ريال مدريد سيكون أولى المشاركين في البطولة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا 2022.

وتقام البطولة في النسختين المقبلتين 2023 و2024 بنفس النظام الحالي بمشاركة 7 أندية، قبل أن تتحول إلى النظام الجديد عام 2025.

يذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستقام على الأراضي السعودية، ديسمبر المقبل.

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