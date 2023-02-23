مانشستر سيتي يتعادل مع لايبزج ويقترب من دور الثمانية

المصدر: وام

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قطع مانشستر سيتي الإنجليزي خطوة مهمة على طريق التأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مضيفه لايبزج الألماني، أمس، في ذهاب دور الـ16 للبطولة، كما فاز إنتر ميلان على بورتو 1-0 في مباراة أخرى اليوم بجولة الذهاب للدور نفسه.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة على ملعبه إياباً من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لمصلحته بهدف سجله الجزائري رياض محرز في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، تعادل لايبزج بهدف أحرزه الكرواتي الدولي جوسكو جفارديول في الدقيقة 70.

وعلى استاد «سان سيرو» بمدينة ميلانو، انتزع إنتر ميلان فوزاً صعباً ومتأخراً على ضيفه بورتو بهدف نظيف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة طرد أوتافيو مهاجم بورتو في الدقيقة 78 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

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