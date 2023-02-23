حكم نهائي مونديال قطر يدير السوبر بين العين والشارقة

المصدر: دبي - العوضي النمر، العين - طلحة عبدالله

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استعانت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بحكم نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا، البولندي سيمون مارسنيال، لإدارة مباراة العين مع الشارقة بطلي الدوري والكأس في بطولة السوبر المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب استاد آل مكتوم في دبي، والتي تحظى بجماهيرية كبيرة لمكانة الفريقين محلياً.

ويعاون سيمون طاقمه المكون من باويل سوكولينكي وتوماس ليستكيفيس، وتوماس كويتوسكي حكم فيديو، ومعهم الوطني يوسف الجسمي حكماً رابعاً، وعلي راشد النعيمي حكم فيديو مساعد، وتحرص لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة سالم الشامسي منذ قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي الموسم الماضي في إدارة المباريات المحلية، على استقدام أطقم تحكيم دولية تتمتع بالخبرة الكبيرة والسمعة الطيبة.

تحضيرات

ومع بداية العد التنازلى لمباراة كأس السوبر التي تجمعه بالشارقة، كثف العين من تحضيراته الميدانية وسط أجواء مثالية تسودها المعنويات العالية في ظل النتائج القوية التي حققها الفريق أخيراً بدوري أدنوك للمحترفين.

لقب

وهذه هي المرة السابعة التي يوجد فيها العين ببطولة كأس السوبر بعهد الاحتراف بعد 6 نهائيات سابقة خسر خلالها في 3 وفاز في 3، وكانت الأولى التي يحصد فيها اللقب خلال هذه الفترة في عام 2009 عندما فاز على شباب الأهلي بركلات الترجيح 5 - 3 ، وعاد في عام 2012 ليحقق اللقب مرة ثانية بالفوز على الجزيرة بركلات الترجيح 5 - 4 بعد التعادل السلبي، قبل أن يخسر أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح 2 - 3 بعد التعادل السلبي، وتكررت خسارته أمام شباب الأهلي مرة ثانية 0 - 1 في عام 2014، ليعود في عام 2015 ويتوج للمرة الثالثة بعد الفوز على النصر 4 - 2، وخسر في المشاركة الأخيرة له أمام الوحدة عام 2018 بركلات الترجيح 3 - 4.

ثقة

وأكد ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ثقة الإدارة في قدرة لاعبي الفريق على إسعاد العيناويين، في مباراة نهائي السوبر، أمام الشارقة السبت المقبل. وأوضح العويس، أن الجميع يتمتعون بالروح القتالية العالية والجدية والرغبة القوية في الاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية. وقال: ثقتنا دائماً كبيرة في إمكانياتكم وحرصكم على إظهار روح القتال في الدفاع عن الشعار، والواقع يؤكد أن ما يميز نادي العين هو روح الأسرة الواحدة التي تجمع ما بين منظومة الفريق الواحد من إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير وكل منتمٍ لهذا الكيان الكبير.

قوة

وأكد العويس، أن جمهور العين يمثل القوة الضاربة للفريق والسبب الرئيس في تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، لأنهم يجسدون روح العائلة الواحدة ويمنحون الفريق الدافع المطلوب لتحقيق الفوز، وقال: نأمل أن يتمكن الفريق من ترجمة الحالة الإيجابية والروح المعنوية العالية التي يعيشها العين في ظل الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من مجلس الإدارة برئاسة مطر الدرمكي، ودعم ومساندة الجماهير باعتلاء منصة التتويج وحصد أول لقب في الموسم الحالي.

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