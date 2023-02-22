عرض أمريكي لشراء مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقت عائلة غليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضاً جديداً لبيع النادي، بعدما عرضته للبيع عقب 18 عامًا من امتلاكه.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، وصل عرضاً جديداً لملاك مانشستر يونايتد لشراء النادي، من جانب مجموعة "Elliott Management" الأمريكية.

وتعرف هذه الشركة باسم إليوت مانيدجمنت كوربوريشن، ومختصة ‏بإدارة الاستثمارات، تأسست عام 1977 على يد بول سينجر المدير الحالي للشركة، ويقع مقرها في مدينة نيويورك.

وأكدت الصحيفة أن المجموعة الأمريكية لا تريد الاستحواذ على النادي بالكامل، حيث اقترحت على الملاك الحاليين فكرة التمويل المالي، أو الحصول على ملكية جزئية، مع الإبقاء على الملاك الحاليين.

يذكر أن وسائل إعلام عالمية أكدت في وقت سابق، أن عائلة غليزر تلقت خلال الأيام الماضية عرضاً قطرياً، وآخر من الملياردير البريطاني المعروف جيم راتكليف لشراء النادي.

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