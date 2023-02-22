رابطة الدوري الإسباني تستقر على مواعيد النسخة الجديدة من «الليغا»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن المواعيد التي استقرت عليها رابطة الدوري الإسباني، لانطلاق مسابقة "الليغا" وانتهائها، في الموسم الجديد 2024/2023.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الرابطة حددت يومي 12 أو 13 أغسطس المقبل لانطلاق الدوري الإسباني، على أن تنتهي المسابقة 26 مايو 2024.

وأكدت الصحيفة، أن الرابطة تنتظر اعتماد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لهذه المواعيد.

وأضافت الصحيفة أن موعد انتهاء مسابقة الدوري الإسباني، تم تحديده ليكون قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الجديدة، المقرر إقامته 1 يونيو 2024.

يذكر أن برشلونة يحتل حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 51 نقطة.

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