اجتماع سري بين رئيس برشلونة ووالد ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة أصبحت واردة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، هناك اجتماع سري عُقد بين خوان لابورتا رئيس برشلونة، وخورخي ميسي والد اللاعب، لكن لم تكشف الصحيفة عن تفاصيله.

يأتي ذلك بعدما أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، أن ميسي رفض عرضاً من باريس سان جيرمان مؤخراً لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويتواجد ميسي حالياً في مدينة برشلونة، لقضاء فترة إجازة قصيرة.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة، وشارك مع البي سي جي في 61 مباراة، سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 29.

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