بعد الخسارة بخماسية.. كلوب: سنذهب لمدريد من أجل الفوز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن فريقه سيذهب إلى مدينة مدريد لخوض مواجهة الإياب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، من أجل تحقيق الفوز.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة ثقيلة (2/5)، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فرط الريدز في تقدمه بهدفين دون رد وخسر بخماسية.

وقال كلوب بعد المباراة: "الخسارة تظل خسارة إن لم تتعلم منها، الأمر يبدو منتهي، لكننا مازلنا نريد الفوز، عندما تلعب ضد فريق مثل ريال مدريد، عليك أن تُدرك بأنه في لحظة ما قد يتفوقون عليك بقوة، وهذا ما حدث، وسجلوا هدفين وتغير مسار المباراة".

وعن الهدف الثالث للريال، قال كلوب: "لست متأكداً من لقطة الخطأ، هذه كانت النقطة الفاصلة في اللقاء، كان علينا الدفاع بشكل أفضل".

يذكر أن مباراة العودة بين ريال مدريد وليفربول، ستقام 16 مارس المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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