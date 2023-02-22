بعد خماسية الذهاب.. بنزيما يتوعد ليفربول في البرنابيو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أن الميرنغي يسعى للفوز بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا والحفاظ على اللقب، مشدداً على إن فريقه يستعد لتقديم مباراة أخرى جيدة في سانتياغو بيرنابيو أمام ليفربول في لقاء الإياب.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة ثقيلة (2/5)، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فرط الريدز في تقدمه بهدفين دون رد وخسر بخماسية.

وقال بنزيما في تصريحات عقب نهاية المباراة: "كانت هذه ليلة مهمة بالنسبة لنا، أريد أن أهدي هذه النتيجة لرئيسنا الفخري الراحل أمانسيو، لعبنا بشخصية البطل، وأحرزنا الأهداف، لأننا نريد دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وهذا أنتج مباراة رائعة تشارك فيها الجميع".

وتابع: "بدأنا بشكل سيء، كنا نعلم أن مشجعي الأنفيلد سيضعوننا تحت ضغط، ولكن بعد 15 دقيقة رأينا بالفعل ريال مدريد".

وأردف: "ليفربول بدأ أفضل، لكن كنا جاهزون، يجب أن أساعد فريقي في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، تعرضت بعد كأس العالم للإصابة ومن الصعب دائماً الوصول إلى المستوى الأعلى بسرعة".

وعن مباراة العودة، قال بنزيما: "أشياء كثيرة يمكن أن تحدث في كرة القدم، سنخوض مباراة رائعة أخرى أمام ليفربول في سانتياغو بيرنابيو".

وأنهى الفرنسي تصريحاته معلقاً على تصفيق جماهير ليفربول له بعد المباراة، قائلاً: "شكراً لهؤلاء المشجعين، وشكراً جزيلاً أيضاً لمشجعينا، لأنهم اللاعب رقم 12 في فريقنا".

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