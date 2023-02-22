بنزيما الأعلى.. تقييم لاعبي ريال مدريد وليفربول في المباراة التاريخية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خسر ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة ثقيلة (2/5)، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

وفرط ليفربول في تقدمه خلال المباراة بهدفين دون رد وخسر بخماسية، جاءت عن طريق فينيسيوس جونيور (هدفين)، كريم بنزيما (هدفين)، إيدير ميليتاو (هدف).

وحصل كريم بنزيما نجم ريال مدريد، على التقييم الأعلى بين لاعبي ريال مدريد وجاء بعده النجم البرازيلي فينيسيوس، فيما كان تيبو كورتوا حارس الميرنغي الأقل، بعد الخطأ الكارثي الذي أهدى ليفربول هدفه الثاني عن طريق محمد صلاح، حسب موقع 365 العالمي.

تقييم لاعبي ريال مدريد بعد الفوز على ليفربول

حراسة المرمى: كورتوا (4.6)

خط الدفاع: كارفاخال (6.3)، إيدير ميليتاو (8)، روديجر (6.6)، ألابا (6.3)

خط الوسط: فالفيردي (6.6)، كامافينجا (6.2)، مودريتش (7.1).

خط الهجوم: رودريجو (7.5)، كريم بنزيما (9.1)، فينيسيوس (8.0)

صلاح الأعلى.. تقييم ليفربول بعد الخسارة من ريال مدريد

وعلى الجانب الآخر، نال الدولي المصري محمد صلاح أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول، بعدما صنع الهدف الأول وسجل الثاني، فيما نال أليسون بيكرالذي ارتكب خطأ فادح في الهدف الثاني أقل تقييم.

حراسة المرمى: أليسون بيكر (5.7)

خط الدفاع: أرنولد (6.6)، جوميز (5.7)، فان دايك (5.9)، روبرتسون (5.0)

خط الوسط: هندرسون (6.4)، فابينيو (5.8)، ستيفان بايتيتش (6)

خط الهجوم: محمد صلاح (7.9)، جاكبو (6.5)، نونيز (7)

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