في تهمة الاغتصاب.. محكمة برشلونة تجدد حبس داني ألفيس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدرت محكمة برشلونة قراراً بشأن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، بشأن اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي، حيث قررت تجديد الحبس الاحتياطي للاعب، على خلفية هذا الاتهام.

ويأتي قرار محكمة برشلونة بعدما رفضت استئناف ألفيس الذي قدمه دفاع اللاعب البرازيلي، على خلفية مذكرة الإيقاف التي سجن اللاعب على إثرها 20 يناير الماضي.

وطالبت النيابة العامة في برشلونة من القضاء في 16 فبراير الجاري، استمرار حبس داني ألفيس، خاصة وأنها متمسكة بالأدلة التي تدين اللاعب البرازيلي، إلا أن دفاع اللاعب شكك مرة أخرى في صحة الاتهام، حيث ادعى أن العلاقة كانت بالتراضي، مع تقديم مستند يؤكد عدم وجود أي إصابات للفتاة.

فيما قدم دفاع الفتاة عدة مقاطع من كاميرات الأمن، يظهر فيها ألفيس يغادر الملهى الليلي، دون الالتفات للضحية رغم بكائها الشديد في هذه اللحظة.

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