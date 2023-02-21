رسمياً.. أرسنال يعلن تمديد عقد محمد النني لـ 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي أرسنال، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد الدولي المصري محمد النني، ليستمر بموجبه بين صفوف الجانرز حتى العام المقبل 2024.

وانضم النني إلى أرسنال شتاء 2016 قادماً من بازل السويسري مقابل 12.5 مليون يورو، وقضى موسم 2020/2019 معارًا إلى بشكتاش التركي.

وقال النني عقب تمديد عقده مع أرسنال: "تمثيل أرسنال يجعلني فخوراً للغاية، الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن أمر إيجابي، وسعيد جداً لأنني قمت بتجديد عقدي".

وأتم: "أحب أرسنال وجماهيره، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق ليكون في أفضل أحواله".

ويغيب النني منذ فترة عن المشاركة مع أرسنال، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة اليمنى، ونتج عنها خضوعه لعملية جراحية.

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