حالة وفاة تجبر رئيس ريال مدريد على إلغاء رحلة ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اضطر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لإلغاء رحلته إلى مدينة ليفربول، بعدما كان مقرراً سفره إلى إنجلترا، لحضور مواجهة الميرنغي والريدز في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ملعب أنفليد.

وبحسب "Radio MARCA"، فإن بيريز ألغى رحلته بسبب وفاة أمانسيو أمارو الرئيس الشرفي لريال مدريد، خلال الساعات الماضية.

وأكد الموقع الإسباني إن ريال مدريد سيطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مواجهة الليلة أمام ليفربول.

وتوفي أمانسيو أمارو أحد أساطير نادي ريال مدريد في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عن عمر 83 عاماً.

وأصدر ريال مدريد بياناً جاء فيه أن النادي ورئيسه ومجلس إدارته يعلنون عن أسفهم العميق لرحيل أمانسيو أمارو الرئيس الفخري لريال مدريد، وأحد أعظم أساطير النادي والكرة العالمية.

وأضاف: "إلى جانب باكو خنتو، كان أمانسيو أحد قادة ريال مدريد بعد فترة الخماسية في دوري أبطال اوروبا بين عامي 1956 و1960، ويمثل القيم التي نسجت تاريخ نادينا".

والتحق أمارو بريال مدريد عام 1962 قادماً من ديبورتيفو لا كورونيا، وأمضى في صفوف النادي الملكي 14 عاماً محرزاً في صفوفه بطولة إسبانيا تسع مرات والكأس 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 1966، وتوج هدافاً للدوري الإسباني مرتين.

ودافع أمارو الذي كان يطلق عليه لقب "الساحر" (إل بروخو) عن ألوان منتخب إسبانيا في 42 مباراة، وتوج في صفوف لا روخا بكأس أوروبا عام 1964.

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