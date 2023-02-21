في مواجهة ريال مدريد.. التاريخ يفتح أبوابه أمام محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يفتح التاريخ أبوابه أمام الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في مواجهة ريال مدريد الليلة، حيث تتهيأ فرصة ذهبية أمام قائد المنتخب المصري ليصبح الهداف التاريخي للريدز في البطولات الأوروبية.

وحال سجل صلاح هدفاً خلال مواجهة ريال مدريد المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، سيصبح هداف ليفربول في البطولات الأوروبية، حيث يتساوى صلاح حالياً مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز، برصيد 41 هدفاً لكل منهما، وحال تسجيله لهدف ضد ريال مدريد سيصبح صلاح منفرداً بالصدارة.

وسجل صلاح 41 هدفاً في 65 مباراة خلال 6 مواسم مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا فقط، فيما سجل جيرارد 41 هدفاً في 129 مباراة بأكثر من بطولة أوروبية، خلال 14 موسماً.

ويتقاسم صلاح وجيرارد رقماً مميزاً، حيث يعتبر الثنائي أكثر من سجل مع ليفربول على المستوى الأوروبي في ملعب أنفيلد برصيد 18 هدفاً لكل منهما.

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